In Klausen hat sich am heutigen Montagvormittag gegen 9 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beim Schwimmbad wurde eine Frau auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen des Weißen Kreuzes leistete der Verletzten bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes Erste Hilfe. Anschließend wurde die Frau vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Neben dem Rettungswagen des Roten Kreuzes und dem Notarzt aus Brixen standen auch die Carabinieri im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls werden untersucht.