Wie STOL berichtet hat, wurde Helmut Gasser am gestrigen Freitagmorgen in den Weinbergen in Leitach – oberhalb von Klausen – tot aufgefunden worden. Er war bei Arbeiten von seinem umgekippten Kleinbagger erdrückt worden – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klausen-einheimischer-von-kleinbagger-erdrueckt-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><h3>\r\nGasser hinterlässt Frau und Tochter<\/h3>Der 50-Jährige war selbstständiger Weinbauer in Leitach – beim Törggele-Hof. Er hinterlässt seine Frau und seine 17-jährige Tochter.