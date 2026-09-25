Der Verkehrsunfall hat sich am heutigen Freitag gegen 10.30 Uhr bei Klausen auf der Höhe des Stausees in Fahrtrichtung Brixen ereignet. Ein Pkw und ein Motorrad sind miteinander kollidiert.<BR \/><BR \/>Eine Person wurde dabei polytraumatisiert und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Aiut Alpin in ein Krankenhaus geflogen.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr Klausen unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle und den notwendigen Einsatzmaßnahmen. Die Straße musste während des Einsatzes zeitweise gesperrt werden. Es gibt in beiden Richtungen lange Staus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364322_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ausweichen geht grundsätzlich über die Brennerautobahn, aber von der AS Klausen\/Gröden kommend gibt es ebenfalls langen Stau“, heißt es von <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT<\/a>.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Klausen, Aiut Alpin, Weißes Kreuz sowie die zuständigen Behörden.