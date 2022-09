Die Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. - Foto: © FFW Klausen

Der Unfall ereignete sich um etwa 13.15 Uhr auf der Höhe des Gastronomiebetriebes „Zum Klostersepp“. Ein Motorradfahrer prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Das Weiße Kreuz samt Notarzt versorgte den Verletzten vor Ort. Anschließend wurde er in kritischem Zustand in das Brixner Krankenhaus eingeliefert.Die Freiwillige Feuerwehr Klausen kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Außerdem im Einsatz waren die Carabinieri.