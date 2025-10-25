Eine Frau kam mit ihrem Wagen kurz vor 21 Uhr auf der Staatsstraße von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. <BR \/><BR \/>Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Sie wurde vom Weißen Kreuz Klausen sowie dem Notarzt versorgt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen und Albions sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz her, banden auslaufende Betriebsmittel und unterstützten den Abschleppdienst beim Entfernen des verunfallten Fahrzeugs.<BR \/><BR \/>Die Straßenpolizei hat die Unfallerhebungen aufgenommen.