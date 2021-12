Klausen: Ziegel vom Dach geworfen – Trunkenbold angezeigt

Der im Eisacktal wohnhafte Koch hat am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr Ziegel vom Dach eines vierstöckigen Gebäudes auf die darunter liegende Straße geworfen. Er beschädigte dabei sowohl das Dach des Gebäudes als auch ein geparktes Auto.Nach ersten Erkenntnissen der Carabinieri hatte der Mann offenbar bis spät in die Nacht bei Freunden gefeiert und war sturzbetrunken auf dem Dach gelandet, von wo ihn die Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter holen musste.Neben der Anzeige wurde der Randalierer zu einer Verwaltungsstrafe von 100 Euro wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verurteilt. Zusätzlich droht ihm laut Carabinieri eine Schadensersatzklage des Autobesitzers.

stol/dol