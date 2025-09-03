Der Unfall ereignete sich um kurz vor 13 Uhr auf der Staatsstraße nach Gröden bei Kilometer 1,2: Dort waren ein Camper und zwei Pkw zusammengestoßen. Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden, verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207971_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Klausen sicherte die Unfallstelle ab, band ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützte die Behörden sowie ein Abschleppunternehmen bei der Räumung der Fahrzeuge.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207974_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>