Die Beamten der mobilen Einheit und der Carabinieri-Station Klausen führten kürzlich gezielte Kontrollen am Busbahnhof durch. Dabei fielen ihnen zwei Männer auf, die beim Anblick der Einsatzkräfte versuchten, sich schnell vom Ort zu entfernen. Die Ordnungskräfte konnten die beiden jedoch stoppen und kontrollieren.<BR \/><BR \/> Es handelte sich um zwei marokkanische Staatsbürger im Alter von 28 und 35 Jahren, die laut Angaben der Carabinieri ohne festen Wohnsitz sind und bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten polizeilich aufgefallen waren. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens während der Kontrolle führten die Beamten eine Durchsuchung durch. <BR \/><BR \/>Im Rucksack des 28-Jährigen fanden sie ein Klappmesser sowie ein weiteres Messer mit einer etwa sechs Zentimeter langen Klinge. Beim 35-Jährigen wurden ein weiteres Klappmesser, ein rund 13 Zentimeter langer Metall-Schlagring sowie eine geringe Menge Haschisch sichergestellt.<BR \/><BR \/>Die Gegenstände und die Drogen wurden sichergestellt. Beide Männer wurden wegen des unerlaubten Mitführens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.