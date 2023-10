Kleinbrand in Sauna: Hotel in St. Ulrich evakuiert

Im 4-Sterne-Hotel „Grien“ in St. Ulrich in Gröden ist am Samstagnachmittag in einer Sauna ein kleiner Brand ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge soll ein Aufgusseimer Feuer gefangen haben. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Gast in der Sauna.Dank des rasch einsetzenden Feueralarms gelang es dem Eigentümer des Hotels, mit dem Handlöscher Schlimmeres zu verhindern. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich eingetroffen war, wurde das gesamte Hotel kurzzeitig evakuiert, bis die Löscharbeiten abgeschlossen waren.Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet und alle Gäste konnten wieder ins Hotel zurückkehren.