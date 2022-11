Kleine Diana starb mindestens einen Tag, bevor ihre Mutter wiederkam

Das gerichtsmedizinische Gutachten war Ende Juli von der Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen in Auftrag gegeben worden: Ermittelt wird wegen Mordes unter erschwerten Umständen gegen die 37-jährige Mutter. Alessia Pifferi sitzt seit fast 4 Monaten im Gefängnis. STOL hat berichtet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Analysen auch eine genauere zeitliche Einordnung des Todes des Kindes ergeben können. Als gesichert gilt, dass das Mädchen verdurstet ist: „aus Erschöpfung“, schreibt Staatsanwalt Francesco De Tommasi, der zusammen mit seiner Kollegin Rosaria Stagnaro für die Ermittlungen verantwortlich ist, in der Anklageschrift.Toxikologische Untersuchungen haben bereits ergeben, dass dem Kind Benzodiazepine, d.h. Anxiolytika, verabreicht wurden, weshalb die Nachbarn das Weinen des Kindes in jenen Tagen nicht gehört haben dürften.Die Mutter war in der Zwischenzeit bei ihrem neuen Partner in der Provinz Bergamo und ließ das Kind mit einer Flasche Milch zurück.Unweit des Bettchens fanden die Ermittler eine Flasche mit Beruhigungsmitteln. Diese dürften aber nicht zum Tod beigetragen haben.