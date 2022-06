Kleine Elena wurde nicht daheim getötet

Zum erschütternden Vorfall war es in Masalucia, einer Gemeinde in Catania, gekommen. Martina Patti, die Mutter der kleinen Elena Del Pozzo, gestand die schreckliche Tat ( STOL hat berichtet ).Erst vermuteten die Ermittler, dass der Mord im Haus stattfand. Dort waren nämlich Blutspuren gefunden worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurde auch ein Kleidungsstück der Mutter beschlagnahmt.Wie sich nun herausstellte wurden die Blutspuren, die in der Wohnung der 23-jährigen Martina Patti gefunden worden waren, von außerhalb in die Wohnung hineingetragen. Damit könne ausgeschlossen werden, dass der Mord daheim stattfand. Dies deckt sich mit den Aussagen der Mutter, die ausgesagt hatte, ihre kleine Tochter auf einem Feld getötet zu haben. Wie die Autopsie ergab, wurde mit einem Messer fast 20 Mal auf die kleine Elena eingestochen, Stich war tödlich. Die Tatwaffe konnte bisher noch nicht gefunden werden.