Aufgrund einer Südwestströmung kommen am heutigen Feiertag feuchte Luftmassen nach Südtirol, die verbreitet Niederschlag bringen. Vor allem am Nachmittag, am Abend und in der Nacht auf Mittwoch ziehen Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge teils kräftige Regenschauer und Gewitter durch. <BR \/><BR \/>Eine willkommene Verschnaufpause angesichts der anhaltenden Trockenheit – mehr aber nicht. „Seit Oktober verlief fast jeder Monat zu trocken, das letzte Mal ähnlich regenarm war es in Bozen im gleichen Zeitraum 1989\/1990 und 1972\/1973“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Regen könne die Situation vorübergehend lindern, um die Lage tatsächlich zu entschärfen bräuchte es allerdings noch mehr und länger anhaltenden Niederschlag. <BR \/><BR \/>Ob dieser eintrifft, bleibt abzuwarten. Am morgigen Mittwoch frischt Nordföhn zwischenzeitlich auf, letzte Schauer klingen ab und die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Am Donnerstag hingegen verdichtet sich die Wolkendecke erneut und am Abend bzw. in der Nacht auf Freitag wird die nächste Front mit teils kräftigem Regen erwartet. <BR \/><BR \/>Zum Wochenende hin wird es aus heutiger Sicht stabiler und auch die Temperaturen steigen wieder an.