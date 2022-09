Kleiner Bär im Trentino angefahren und getötet

Das Tier soll am Kopf getroffen worden sein und war vermutlich auf der Stelle tot. Die Leiche wurde heute in den frühen Morgenstunden von einem Passanten bemerkt, der den Vorfall meldete.Im Einsatz war die Forstbehörde mit einer Hundestaffel und die Freiwillige Feuerwehr.Man geht davon aus, dass es sich um einen der beiden Jungen einer Bärin handelt, die mit 2 Kleinen gesichtet worden war und die seit geraumer Zeit in der Umgebung lebt. Es wurden tierärztliche und genetische Kontrollen durchgeführt.