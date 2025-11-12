Der Zimmerbrand brach in einem Gebäude in der Nähe des Bahnübergangs von Siebeneich aus. <BR \/><BR \/>Die alarmierten Feuerwehren von Andrian und Terlan konnten das Feuer im Schlafzimmer rasch löschen und so ein Übergreifen auf weitere Räume verhindern. <BR \/><BR \/>Nichtsdestotrotz sei die gesamte Wohnung im Parterre durch den Brand beschädigt worden, so die Einsatzkräfte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237473_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Niemand wurde verletzt. Das Gebäude sei eigentlich unbewohnt, erklärten die Einsatzkräfte. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Brandursache laufen auf Hochtouren. Auch die Carabinieri sind im Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauern an.