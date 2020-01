Kleiner Junge erfriert im Osten Russlands im Kinderwagen

Die Eltern hätten den Wagen auf den Balkon ihrer Wohnung gestellt, teilten die Behörden am Montag mit, ohne Details zu nennen.





Lokalen Medienberichten zufolge brachte die Mutter in der Stadt Nikolajewsk am Amur ihr Kind an die frische Luft, damit es besser schläft.Nach 5 Stunden habe sie festgestellt, dass der Junge nicht mehr lebe. Den Angaben nach ist er an Unterkühlung gestorben.Ob der Balkon offen oder wie oft in Russland mit Scheiben geschützt war, wurde nicht berichtet. Der Agentur Tass zufolge herrschte zu dem Zeitpunkt strenger Frost mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad.

dpa