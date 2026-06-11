Der Mann habe im Wasser offenbar das Bewusstsein verloren. Seine regungslose Lage im See wurde von einem deutschen Urlauberpaar bemerkt, das geistesgegenwärtig reagierte. <BR \/><BR \/>Den beiden gelang es, den Mann rasch aus dem Wasser ans Ufer zu bringen und damit die Voraussetzung für sofortige Rettungsmaßnahmen zu schaffen.<BR \/><BR \/>Kurz darauf trafen die alarmierten Einsatzkräfte ein, darunter auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1. Am Ufer begannen die Rettungsteams umgehend mit Reanimationsversuchen. <BR \/><BR \/>Es gelang ihnen, den Mann wiederzubeleben und per Hubschrauber ins Krankenhaus Bozen zu fliegen.<BR \/><BR \/>Der Zustand des 60-Jährigen ist derzeit unklar.