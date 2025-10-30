Riesengroßer Erfolg für Bergbauer Walter Moosmair (47) vom Niedersteinhof in St. Leonhard im Passeier. Die Jury meinte: „Energieerzeugung in kleinem Maßstab, aber auf höchstem Niveau, das ist der Niedersteinhof“. <BR \/><BR \/>Der Niedersteinhof, ein Bioland-Betrieb, liegt auf 900 Metern Meereshöhe, die dazugehörigen Almwiesen auf 2.000 Metern. Bekannt ist Walter Moosmair für sein Bergheu. Ein Herzensanliegen ist ihm, seinen kleinen Hof rundum nachhaltig zu betreiben. <BR \/><BR \/>„Daher investiert er seit Jahren in erneuerbare Energien: eine Photovoltaik-Anlage mit 65 kWp, eine Wärmepumpe, ein 600-Watt-Windrad und ein ausgeklügeltes Wärme- und Energiemanagement für Haus, Betrieb und Ferienwohnungen zeigen, dass die Energiewende auch kleinen Höfen große Chancen bieten kann. Auf dem Niedersteinhof findet sich fast nichts, das nicht mit eigenem Strom betrieben wird: Wärmeversorgung, Werkzeuge, Elektroautos, ja selbst landwirtschaftliche Maschinen, die viel Power benötigen. Seit 2024 arbeitet Moosmair mit einem vollelektrischen Balkenmäher, an dessen Entwicklung er selbst mitgewirkt hat“, heißt es in der Begründung der Ceres Award-Jury.<h3>\r\nEine „Mordsaufregung“<\/h3>„Es war eine Mordsaufregung. Die Feier fand in einem riesigen Kinosaal mit ein paar Hundert Leuten statt. Mit dabei auch der deutsche Landwirtschaftsminister Alois Rainer. Dann wurden Filme gezeigt von Bauernhöfen mit 800 Kühen und 2.000 Schweinen. Da dachte ich mir, ,na do hot a kloans Baierle wie i kuane Chonce‘. Dann hieß es plötzlich: Nicht die Größe zählt, sondern die Innovation und was man imstande ist, daraus zu machen“, erzählt Walter Moosmair. <BR \/><BR \/>Da dämmerte es ihm langsam, dass er doch Chancen haben und vielleicht sogar er gemeint sein könnte. Und dann ging es ab auf die große Bühne. „Es war eine tolle Bühne – auch für unsere Südtiroler Landwirtschaft. Ich glaube, wir haben eine gute Figur gemacht“, sagt er, lacht und dankt Alberich Hofer, Bergbauernvertreter im Südtiroler Bauernbund, der ihn unterstützt und begleitet hat. „Nun will ich Botschafter sein und andere Südtiroler Bauern motivieren, es zu wagen und mitzumachen“, sagt Moosmair.<h3>Über den CERES Award<\/h3>Zum besseren Verständnis: Der CERES Award wird von der Fachzeitschrift agrarheute verliehen. Schirmherr des CERES Award ist der Deutsche Bauernverband. Der Preis gilt als wichtigste landwirtschaftliche Auszeichnung im deutschsprachigen Raum und zeichnet die besten Landwirte in sieben Kategorien aus. Es sind dies die Kategorien Ackerbauer, Energielandwirt, Junglandwirt, Rinder-, Schweine- und Geflügelhalter und Unternehmerin. Ins Finale hatten es 21 Betriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geschafft – drei je Kategorie und einer davon war Walter Moosmair.