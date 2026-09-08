Es handelt sich um die Villa San Marco früher Schwalbenvilla. Einer, den dieser Besitzwechsel besonders freut und der im Hintergrund treibende Kraft war, ist Cuno Tarfusser, Präsident der Akademie Meran, die dort ihr Zuhause hat.<BR \/><BR \/> Die Schwalbenvilla ist ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Innerhoferstraße in unmittelbarer Nähe zum Hotel Palace. Sie wurde 1894\/95 für Rosa Lohner gebaut. Nach der Annexion Südtirols durch Italien 1919 wurde das Haus 1927 von der Opera Nazionale Combattenti übernommen. 1930 ging die Villa ins Staatseigentum über und von der staatlichen Wasserbehörde bewohnt. Heute ist in der Villa die Akademie Meran in Miete, die sich mit deutsch-italienischen Studien beschäftigt. <BR \/><BR \/>Deren Präsident ist seit zehn Jahren der bekannte Meraner Jurist sowie – unter anderem – Staatsanwalt, Dozent für Strafprozessrecht und Ex-Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Cuno Tarfusser. Der Hausherr ist höchst erfreut über den Besitzerwechsel.<BR \/><BR \/> Selbstredend, dass er eine treibende Kraft dahinter war. „Es ging relativ schnell. Natürlich habe ich viele Gespräche mit Landeshauptmann Arno Kompatscher und Generalsekretär Eros Magnago geführt. Es ändert sich nur zum Besseren. Wir haben einen Ansprechpartner in der Nähe und man weiß nun, an wen man sich wenden kann. Darüber bin ich sehr froh“, sagt Tarfusser. Die Villa habe großes Potenzial, zumal das Parterre wegen der Feuchtigkeit und Dunkelheit nicht benutzt werden kann. <BR \/><BR \/>„Wir hatten bisher die komische Situation, dass das Haus der Staatsvermögensverwaltung und der Garten dem Land gehörte. Um das Haus für größere Veranstaltungen zu nutzen, wollten wir eine Außenstiege errichten. Aber dies scheiterte an dieser hybriden Besitzersituation“, so Tarfusser. Die Villa gehöre saniert. <BR \/><BR \/>„Und wenn sie nun dem Land gehört, hat dieses sicher Interesse aus diesem Gebäude etwas zu machen“, so Tarfusser. Ihm schwebe auch schon etwas vor. „Wir arbeiten bereits jetzt mit den drei Unis der Euregio zusammen. Meran könnte zu einem akademischen Standbein werden, zu einem kleinen Ableger für spezielle akademische Projekte“, so Tarfusser.