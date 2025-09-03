Badegäste entdeckten das Kind am Dienstagabend vor dem Strand des in Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien beliebten Campingplatzes „Villaggio Europa“ im Meer, wo das Mädchen mit ihrer Familie ihren Urlaub verbrachte. Die Küstenwache des Ortes bestätigte auf dpa-Anfrage, das Mädchen habe aus dem bayerischen Gilching gestammt.<BR \/><BR \/>Nachdem das Mädchen im Wasser entdeckt worden war, brachten es Badegäste zunächst an den Strand, wie die Zeitung „Il Goriziano“ berichtete. Rettungskräfte eilten demnach zum Ort des Geschehens. <BR \/><BR \/>Wiederbelebungsversuche am Strand blieben laut „Il Goriziano“ erfolglos, so dass das Kind mit einem Hubschrauber in ein lokales Krankenhaus geflogen werden musste. Die Ärzte konnten das Leben des Kindes jedoch nicht retten.<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Dienstagabend mit den Untersuchungen.<BR \/><BR \/>Der aktuelle Vorfall ruft Erinnerungen an den tragischen Badeunfall vor wenigen Wochen wach, bei dem der sechsjährige Carlo nach stundenlanger Suche leblos vor der Küste von Cavallino Treporti gefunden wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-den-kleinen-carlo-erst-vor-einer-woche-feierte-er-6-geburtstag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a>