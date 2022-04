„Kleines Osterwunder“: 2 Touristen vor dem Erfrieren gerettet

Schwieriger Nachteinsatz für den Notarzthubschrauber Aiut Alpin. - Foto: © Bergrettungsdienst Hochpustertal

Großer Glück hatten in der Nacht auf den Ostersonntag 2 Touristen aus Malaysia, die vom Bergrettungsdienst Hochpustertal über mehrere Stunden im Drei Zinnen Gebiet gesucht wurden. Sie waren am Vormittag gemeinsam mit 2 weiteren Freunden in Misurina zu den Drei Zinnen aufgebrochen. Am Patern-Sattel trennten sie sich von der Gruppe getrennt und wanderten Richtung Drei-Zinnen-Hütte. Von dort müssen sie sich verlaufen und im tiefen Schnee kaum mehr vorangekommen sein. Nachdem sie nicht am vereinbarten Treffpunkt ankamen, alarmierten die 2 Freunde die Rettungsdienste. Die Alarmierung ging gegen 21 Uhr ein.Daraufhin starteten mehrere Suchmannschaften zu einer großangelegten Suchaktion gemeinsam mit dem Bergrettungsdienst Auronzo, dem Bergrettungsdienst Sexten, der Feuerwehr Welsberg und der Finanzwache. Gegen 0.30 Uhr entdeckten 2 Bergretter die Personen im Rienztal unterhalb der Drei Zinnen. Es stellte sich schnell heraus, dass die Personen - eine junge Frau und ein junger Mann - äußerst stark unterkühlt, an den Beinen verletzt und kaum mehr ansprechbar waren. Gemeinsam mit weiteren herangeeilten Bergrettern wurden die Personen geborgen und in sicheres Gelände gebracht. Aufgrund der Verschlechterung des Zustandes beider Personen wurde zur Unterstützung der Notarzthubschrauber Aiut Alpin angefordert.Die Bergung war aufgrund der Dunkelheit und des starken Windes eine große Herausforderung für die Besatzung des Notarzthubschraubers und die Bergretter. Die Notärztin, die in Toblach in Bereitschaft stand, stellte fest, dass die niedrige Körpertemperatur von unter 29 Grad Celsius der Patienten einen unverzüglichen Weitertransport in das Krankenhaus Bozen erforderte. Sie hätten die Nacht in der Kälte und mit ihrer unzureichenden Kleidung und Ausrüstung wohl kaum überlebt. Die Bergrettung Hochpustertal spricht von einem „kleinen Osterwunder“.Gegen 3.30 Uhr sind alle Einsatzkräfte in die Einsatzzentrale in Toblach zurückgekehrt und der Einsatz konnte abgeschlossen werden.