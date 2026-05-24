Einige Anwohner in der Bozner Trientstraße wurden Medienberichten zufolge gegen 20.30 Uhr hellhörig, als sie einen lauten Krach und gleich darauf das Weinen eines Kindes hörten. Sofort riefen sie die Rettungskräfte. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte war der vierjährige Bub pakistanischer Herkunft aus dem vierten Stock des Hauses gestürzt, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte. Im ersten Stock wurde er schließlich von einem auf dem Balkon gespannten Wäscheständer abgefedert, sodass er nicht mit voller Wucht auf dem Boden aufprallte. <BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Junge bei Bewusstsein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, zog sich Informationen zufolge aber wie durch ein Wunder kaum Verletzungen zu.