Kleinflugzeug in Vorarlberg abgestürzt

Die Einsatzkräfte hatten sich, unter anderem mit Suchhundeteams, am späten Vormittag zum Großeinsatz eingefunden, so die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle.Wegen des weiter starken Nebels herrschte schlechte Sicht, eine Unterstützung der Suche durch Hubschrauber war daher vorerst nicht möglich. Der Absturz war laut Medienberichten kurz nach 10 Uhr gemeldet worden. Hüttenpersonal und Jäger sollen einen Knall gehört und kurz darauf Wrackteile entdeckt haben. Die RFL bestätigte, man habe Teile eines Flugzeugflügels gefunden. Woher die Maschine stammte und was ihr Ziel war, ist laut einem Polizeisprecher noch nicht abschließend geklärt.