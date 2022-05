2-jähriges Kind stürzt 5 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Das Haus Noah in Prissian - Foto: © fm

Es war gegen 9.45 Uhr, als der Alarm einging. In Prissian, in der Flüchtlingsunterkunft Haus Noah, ist ein 2-jähriges Kind aus einer Höhe von 5 Metern in die Tiefe gestürzt.Das Kleinkind hat sich dabei ein Polytrauma zugezogen und musste mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen werden. Dort befindet es sich derzeit im Schockraum.Genaue Informationen zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.