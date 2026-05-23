<BR \/><BR \/>Ihnen wird vorgeworfen, die Buben im Alter von vier und fünf Jahren alleine in einem Wald zurückgelassen zu haben. Sie waren bereits am Freitag mehrere Stunden lang in Setúbal vernommen worden. Die Mutter, eine aus Colmar stammende Frau, beschreibt sich in Onlinediensten als „Sexologin“, die sich auf „Körperpraktiken und spezifische Traumabehandlung“ spezialisiert habe.<BR \/>Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt arbeitete sie in einer Klinik. Es habe keine Hinweise auf Probleme mit ihren Kindern gegeben. Ihr Freund ist ein früherer Polizist, der seinen Beruf 2010 an den Nagel gehängt hatte. Im Internet verbreitete er Verschwörungserzählungen und antisemitische Schriften.<BR \/>Autofahrer entdeckte weinende Kleinkinder<BR \/>Ein Autofahrer hatte die beiden weinenden Kinder am Dienstagabend am Rand einer Straße in der Nähe des Dorfs Comporta entdeckt. Sie hatten Rucksäcke mit Wasser, Keksen und Kleidung, jedoch keine Ausweispapiere bei sich. Sie berichteten, dass ihre Mutter sie in einen Wald gebracht und ihnen „für ein Spiel“ die Augen verbunden habe. Als die Kinder ihre Augenbinden abnahmen, sei die Mutter verschwunden gewesen.<BR \/>Die portugiesischen Behörden hatten die Mutter und ihren Lebensgefährten am Donnerstag in Fátima im Zentrum Portugals festgenommen. Dabei hätten die beiden „eine sehr distanzierte Haltung zu der Situation“ an den Tag gelegt, hatte ein Polizeisprecher gesagt.<BR \/>Die Kinder wurden bei einer Pflegefamilie untergebracht und sollten französischen Medien zufolge von ihrem Vater abgeholt werden, der nach Angaben der portugiesischen Behörden in Frankreich hinsichtlich seiner Kinder „eingeschränkte Besuchsrechte unter Aufsicht“ hatte. Der Vater hatte die Mutter und die Kinder am 11. Mai als vermisst gemeldet.<BR \/>sso\/sch