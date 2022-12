Kleinkinder überlebten nach Autounfall 55 Stunden im Outback – Eltern sterben

Temperaturen von mehr als 30 Grad

Für Eltern kam jede Hilfe zu spät

Das Fahrzeug der Familie war am Christtag von der Landstraße abgekommen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Von der Straße aus war das Wrack hinter dichtem Gestrüpp kaum zu sehen, wie 9News berichtete. Medien sprachen von einem „Horror-Crash“.Die Kinder mussten bei Temperaturen von mehr als 30 Grad rund 55 Stunden im Outback ausharren. Erst dann wurden sie von einem Verwandten entdeckt, der nach der Familie gesucht hatte.Das fünfjährige Mädchen soll Berichten zufolge ihren einjährigen Bruder gerettet haben, indem sie seinen Sitzgurt öffnete. Für die 25 und 28 Jahre alten Eltern kam hingegen jede Hilfe zu spät.Die Kinder wurden stark dehydriert in ein Krankenhaus gebracht. Wie sie angesichts der enormen Hitze überleben konnten, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Unfalls. Ein Angehöriger sagte: „Niemand weiß, was sie durchgemacht haben.“Der Unfall ereignete sich nahe dem Ort Kondinin, wo die Familie lebte. Die Gemeinde liegt etwa 250 Kilometer östlich von Perth, der Hauptstadt des Bundesstaates Western Australia.