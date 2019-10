Kleintierzüchter-Obmann weist Kritik zurück

„Mit CAE-Test und Wolf im Stich gelassen“: So titelten die „Dolomiten“ am Wochenende einen Beitrag, in dem Ziegenzüchter schwere Geschütze gegen den Verband der Südtiroler Kleintierzüchter auffahren. Die Ziegenzüchter drohten mit Austritt aus dem Verband (STOL hat berichtet).





Verbandschef Lorenz Müller ist verärgert und weist sämtliche Anschuldigungen zurück: „Hier wurde einfach nicht die Wahrheit gesagt.“„Der Wahrheit entspricht aber, dass wir als Verband nicht hinter den Aktionen gewisser Mitglieder stehen“, stellt Obmann Müller klar. Bekanntlich kämpfen Ziegenzüchter dafür, dass das Programm zur Bekämpfung des Ziegenvirus Caprine Arthritis Encephalitis, kurz CAE, abgeschafft wird, weil der Test angeblich nicht zu 100 Prozent zuverlässig sei. „Wir als Verband haben überhaupt keinen Einfluss auf dieses Programm“, betont der Verbandschef.Nicht auf sich sitzen lässt der Obmann auch den Vorwurf, dass er in Sachen Wolf nichts unternommen habe: „Ich kämpfe immer darum, dass wir Einigkeit im Tierzuchtsektor haben. Dort bleibt das Wolfsproblem noch bei den Kleintierzüchtern hängen.“ Er selbst sei bei Demonstrationen und Veranstaltungen gegen das Großraubwild anwesend gewesen.

d/fm