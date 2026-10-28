Und zwar das ehemalige Kasernenareal in Wiesen. Zum Kasernenareal in der Zone Am Moosfeld in Wiesen gehören die beiden Gebäude oberhalb des Bahnhofs, die bereits an das Land übergegangen sind und jahrzehntelang leer standen. Von 2015 bis 2020 war in einem der beiden das Flüchtlingsheim Haus Lea untergebracht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378428_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Teil des Geländes ist aber auch das große Kasernengebäude neben der bestehenden Wohnbauzone, in dem sich früher Dienstwohnungen für Militärkräfte befanden. Dieses ist noch nicht vom Verteidigungsministerium an das Land übergegangen. Das Land, das Ministerium und die staatliche Liegenschaftsagentur haben dazu aber bereits ein Programmabkommen unterzeichnet.<h3>\r\nErste Ideen für die Nutzung<\/h3>\r\nNun will die Gemeinde Pfitsch ein Konzept für die langfristige Nutzung des gesamten Kasernenareals ausarbeiten. Dafür hat die Gemeinde einen Beteiligungsprozess gestartet und eine Steuerungsgruppe eingesetzt. <BR \/><BR \/>Neben dem Gemeindeausschuss gehören dieser auch Vertreter der politischen Opposition, des Bezirks, des Bildungsausschusses, der Jugend und der Senioren sowie des Sozialbereichs an. Zudem sind die Wirtschaftsverbände hds, HGV und lvh vertreten. <h3>\r\nBegegnungs- und Gemeinschaftsräume für Wohnviertel<\/h3>Bei einem ersten Treffen in der vergangenen Woche seien Ideen in alle Richtungen gesammelt worden, berichtet Bürgermeister Stefan Gufler. Dabei hätten sich bereits erste Schwerpunkte abgezeichnet: Gewünscht seien vor allem Begegnungs- und Gemeinschaftsräume sowie Freiflächen, die in der bestehenden Wohnsiedlung Moosfeld bislang kaum vorhanden seien. <h3>\r\nLeistbarer Wohnraum gefragt<\/h3>\r\nEin weiteres Anliegen sei die Schaffung von leistbarem Wohnraum, möglichst mit neuen Wohnbaumodellen. „In dieser Kategorie sehen wir Bedarf. Klassischen Wohnbau gibt es in der Zone bereits viel“, erklärt der Bürgermeister.<BR \/><BR \/>Bereits konkreter ist die Idee, im ehemaligen Kasernenareal eine Kletterhalle zu errichten. Über eine solche Bezirksstruktur für das gesamte Wipptal wird seit Jahren gesprochen, verschiedene Standorte wurden geprüft. „Wir hätten nun die Zustimmung aller Gemeinden, die Kletterhalle als Bezirksstruktur im ehemaligen Kasernenareal zu errichten“, sagt Gufler. <h3>\r\nKletterhalle als Struktur für Bezirk und Sportschule<\/h3>\r\nSie soll nicht nur dem Breitensport dienen, sondern auch als Leistungszentrum für die Sportoberschule Sterzing genutzt werden. Vorgesehen sei eine Zusammenarbeit zwischen der Schule, dem Alpenverein und dem Land. <BR \/><BR \/>Auch logistisch eigne sich der Standort gut, da er von der Stadt aus schnell erreichbar sei. Sollte der Bahnhof wie angedacht auf vier Gleise erweitert werden, könnte zudem eine Fußgängerunterführung entstehen, die den Bahnhof direkt mit dem Kasernenareal verbindet, so Gufler. <BR \/><BR \/>Positiv auf die Nutzung des gesamten Areals dürfte sich auch die geplante unterirdische Verlegung der Hochspannungsleitung auswirken.<h3>\r\nSo geht es weiter<\/h3>Als Nächstes soll das Planungsteam die gesammelten Ideen zu Papier bringen und auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Zudem wird der bauliche Zustand der bestehenden Gebäude erhoben. <BR \/><BR \/>Anfang nächsten Jahres ist ein weiterer, offener Beteiligungsprozess geplant, in den auch die Bevölkerung eingebunden wird. Parallel dazu arbeitet die Gemeinde am Gemeindeentwicklungsprogramm. Beide Prozesse sollen einander ergänzen.