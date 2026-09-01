Die beiden Frauen waren am Montagmorgen in die Kletterroute „Hüttenzauber“, oberhalb der Grasleitenhütte im Tschamintal, eingestiegen. Bei einsetzender Dämmerung waren die beiden Sportlerinnen noch immer in der Wand und konnten sich nicht mehr eigenständig abseilen.<BR \/><BR \/>Da ein Abstieg aus eigener Kraft in der Dunkelheit zu gefährlich gewesen wäre, setzten die Kletterinnen einen Notruf ab. <BR \/><BR \/>Aufgrund der Meldung von aufziehenden örtlichen Gewittern und den mittlerweile kühleren Temperaturen in der Nacht, entschieden die Einsatzkräfte parallel zur bodengebundenen Rettung, einen Helikopter für eine schnelle Bergung mit einer Winde hinzuzuziehen.<BR \/><BR \/><BR \/>Dank des präzisen Einsatzes der Hubschrauber-Besatzung gelang die Bergung auch bei Dunkelheit: Die zwei Kletterinnen konnten mittels Seilwinde sicher aus der Felswand gerettet werden. Beide Frauen überstanden den Vorfall komplett unverletzt und wurden im Tal sicher von den Einsatzkräften in Empfang genommen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Tiers und der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites.