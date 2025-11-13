Der Unfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 16.30 an einer Felswand oberhalb von Povo im Trentino. Der 41-jährige Mann, gebürtig aus England und in Trient wohnhaft, war als Vorsteiger unterwegs.<BR \/><BR \/>Noch bevor er den ersten Zwischensicherungspunkt erreicht hatte, soll er plötzlich den Halt verloren haben und abgestürzt sein. Dabei prallte er zunächst gegen den Felsen und fiel anschließend weiter in den darunterliegenden Wald.<h3>\r\nSieben Bergretter und Notarzthubschrauber im Einsatz<\/h3>Sein Kletterpartner alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Sieben Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung Trentino und der Notarzthubschrauber standen im Einsatz.<BR \/><BR \/>Nachdem sie den Verletzten erreicht hatten, stabilisierten ihn die Retter und öffneten eine Schneise zwischen den Bäumen, um die Bergung per Seilwinde zu ermöglichen.<BR \/><BR \/>Der Kletterer, der trotz mehrerer Verletzungen bei Bewusstsein blieb, wurde schließlich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen.