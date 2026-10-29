Schwerer Kletterunfall am Donnerstagvormittag an der Felswand „San Paolo“ im Sarcatal bei Arco: Ein Kletterer aus Salzburg stürzte im Bereich der sechsten Seillänge der Route „Selene“ rund zehn Meter ab. Der Mann, Jahrgang 1966, blieb dabei im Seil hängen und wurde schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Der Österreicher war als Vorsteiger unterwegs, als er zu Fall kam. Sein Kletterpartner befand sich zu diesem Zeitpunkt am Standplatz.<BR \/><BR \/>Die Landesnotrufzentrale alarmierte den Rettungshubschrauber. Vier Mitglieder der Trentiner Bergrettung von Riva del Garda unterstützten die Rettungsarbeiten. Der Flugretter wurde zum Verletzten abgelassen und brachte ihn mit der Seilwinde an Bord. Anschließend wurde auch sein Begleiter geborgen.<BR \/><BR \/>Der Schwerverletzte war den gesamten Einsatz lang bei Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus Trient geflogen.