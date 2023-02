Klima-Kleber in Innsbruck: Innrain blockiert

Vor der Ottoburg in Innsbruck - Foto: © letztegeneration.at/Twitter

Klimaaktivisten in Graz - Foto: © letztegeneration.at

Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, es habe sich trotzdem ein Stau gebildet. In Graz war eine Aktion nach rund 15 Minuten wieder vorbei.Die Polizei in Innsbruck sei nun dabei, die Blockade aufzulösen. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation „Letzte Generation“ setzten sich einmal mehr für eine Geschwindigkeitsreduktion auf Österreichs Straßen und gegen Fracking ein.In Graz haben 3 Aktivistinnen und Aktivisten ebenfalls eine stark befahrene Straße blockiert: 3 Personen setzten sich gegen 8 Uhr auf die Grabenstraße, klebten sich allerdings nicht an, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Daher war die Aktion nach rund 15 Minuten auch schon wieder vorbei.