Klimaaktivisten kleben sich an Rahmen von Van-Gogh-Gemälde fest

2 Klimaaktivisten haben sich in einer Londoner Kunstgalerie mit den Händen am Rahmen eines Gemäldes von Vincent van Gogh festgeklebt. „Wir wollen das hier nicht tun“, sagte einer der beiden, der 21-jährige Louis McKechnie, in einem am Donnerstag von der Aktivistengruppe Just Stop Oil verbreiteten Video. „Wir kleben hier an diesem Gemälde – diesem wunderschönen Gemälde – weil wir Angst um unsere Zukunft haben.“