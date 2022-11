Klimaschützer besetzten Hörsaal an Uni Wien

Aktivisten mit Forderungskatalog

„Wir fordern einen radikalen Systemwandel, um soziale Krisen, die Krise im Bildungsbereich und die Klimakrise zu überwinden“, teilten die Aktivisten auf Twitter mit. Für 18.30 Uhr ist eine Diskussion mit Wissenschaftern angekündigt. Ziel der Besetzungen sei, „das fossile Wirtschaftssystem zu beenden“. Man werde den normalen Alltag in Schulen und Universitäten stören, „weil wir nicht länger so tun können, als sei die Normalität in Ordnung“. Es sei ihre Pflicht, als junge Menschen zu kämpfen.Am Nachmittag waren rund 150 bis 200 Personen im Hörsaal. Zum Teil waren sie mit Schlafsäcken ausgerüstet, außerdem wurde gedumpstertes Essen mitgebracht, das verkocht wurde. Man wollte solange bleiben, bis man mit dem Rektor gesprochen habe und dieser die Forderungen ernst nehme, so Amina Guggenbichler von „Erde brennt Wien“ zur APA.Die Aktivisten haben einen Forderungskatalog mitgebracht – so verlangen sie konkret mehr Geld für Hochschulen, das Aus für fossile Energieträger und eine Steuer auf Vermögen und Übergewinne. Allerdings sollen die Forderungen nun mit den dazugekommenen Personen diskutiert und eventuell adaptiert werden. Was dann beschlossen werde, soll in die Bildungsarbeit der Universität einfließen. Einen Zeithorizont für die Besetzung gebe es nicht: „Wir bleiben mal“, so Guggenbichler. Man habe viel Energie und Sachen zum Lernen mitgebracht.Die Uni teilte auf APA-Anfrage mit, dass man mit den Aktivisten und dem Sicherheitspersonal im Austausch stehe. „Die Rolle, gesellschaftlich relevante Themen zu behandeln und darauf aufmerksam zu machen, werden Studierende immer wieder einnehmen. Die Universität ist grundsätzlich ein Ort für gesellschaftlichen Diskurs und Austausch, die Fragen zur Klimakrise und der Erderwärmung zählen hier sicherlich dazu.“ Diese geteilten Anliegen sollten aber mit einem funktionierenden Universitätsbetrieb vereinbar sein. Vorerst sind sie das nicht: Heute entfallen die Lehrveranstaltungen im C1.Unterstützung für die Besetzung kam von der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH): „Wir Studierende haben erkannt, dass die Gesellschaft radikal umlenken muss, wenn wir noch eine Zukunft haben wollen“, hieß es in einer Aussendung. Die FPÖ forderte dagegen von Rektor Sebastian Schütze die umgehende Räumung des Hörsaals.Mit dem Titel „Erde brennt“ versuchen die Aktivisten Erinnerungen an die „Uni Brennt“-Bewegung hervorzurufen. 2009 besetzten Studierende von Ende Oktober bis kurz vor Weihnachten unter anderem das Audimax der Uni Wien.