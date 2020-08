Klimaschutz beginnt im Alltag

Die in den letzten Jahren immer häufiger werdenden Hitzewellen lassen uns die Folgen des Klimawandels spüren.Durch einfache, klima- freundliche Hitzetipps kann Energie eingespart und für dieUmwelt etwas Gutes getan werden.• Nachts lüften: am Besten in der 2. Nachthälfte, wenn es kühler ist.• verhindern, dass die Sonnenstrahlen auf das Fensterglas prallen, z.B. durch Jalousien, Rollos, Raffstore und Markisen• Tagsüber: Fenster und Türen geschlossen halten

stol