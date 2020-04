Klimaschutz beginnt im Alltag: Monatliche Tipps der VZS

Klimaschutz ist wichtiger denn je, denn der Klimawandel schreitet - auch in Südtirol - ungebremst voran. Jeder Bürger kann seinen Beitrag dazu leisten, das Klima zu schonen. Mit den Klimaschutztipps der Verbraucherzentrale Südtirol kann durch einfache, lebensnahe Schritte und ohne großen Geldeinsatz im Alltag Einiges fürs Klima getan werden.Mit den verschiedenen Klimarechnern kann der CO2-Fußabdruck ermittelt und durch die Umsetzung der Klimaschutztipps ein Beitrag für die Umwelt geleistet werden.In den nächsten Monaten folgen weitere praktische Klimaschutz-Tipps, so unter anderem zum bedarfsgerechten Einkauf, zum Strom sparen und zum Klimaschutz im Sommer.Weitere Infos rund um Klimaschutz und Energiesparen sind in den kostenlosen Infoblättern der Verbraucherzentrale Südtirol enthalten. Diese sind online , beim Verbrauchermobil, beim Hauptsitz und in den Außenstellen erhältlich.Alternativ zu den Infoblättern bietet die Verbraucherzentrale eine technische Bauberatung, welche jeweils montags von 9-12 und 14-17 Uhr telefonisch unter 0471-301430 zur Verfügung steht. Bei Bedarf können auch persönliche Fachberatungen vereinbart werden (Anmeldung erforderlich).

