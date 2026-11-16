<BR \/>Seit Montag beraten sich im türkischen Antalya Vertreter aus nahezu allen Ländern darüber, wie man den Klimawandel bremsen kann. Das Ziel ist nach wie vor dasselbe wie bei der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015: die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. <BR \/><BR \/>Die Situation scheint derzeit schwierig: „Die arabischen Länder und die USA investieren massiv in fossile Brennstoffe. Das dämpft natürlich die Hoffnung“, sagt Klimaforscher Marc Zebisch. Aufgrund dessen sei es jedoch umso wichtiger, dass die weltpolitische Gemeinschaft weiterhin zusammenhält: „Wir können es nur gemeinsam schaffen, anders geht es nicht“, betont er.<BR \/><BR \/>Das festgesetzte Ziel dürfte jedenfalls verfehlt werden. „Wir kratzen global bereits an der Grenze zu 1,5 Grad. Nun müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, um zumindest unter 2 Grad zu bleiben“, erklärt Zebisch. In Südtirol liege der Wert bereits bei circa 3 Grad Celsius. Die Folgen machen sich deutlich bemerkbar. Das Land erlebt Hitzeextreme, Tropennächte, Starkniederschläge und Sturmereignisse. Auffallend sei nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Intensität der Ereignisse.<BR \/><BR \/>Das birgt ein großes Problem: „Die Systeme sind auf bekannte Ereignisse ausgelegt. Werden diese überschritten, stoßen sie an ihre Grenzen“, sagt er. Ein weiterer Knackpunkt sei die Aufeinanderfolge mehrerer verschiedener Extremereignisse. „Vor 20 Jahren war das in dieser Häufung noch kaum vorstellbar“, sagt er.<BR \/><BR \/>Demnach sollten die Bestrebungen, den Klimawandel zu bremsen, umso größer sein. Mit dem Klimaplan 2040 wurde in Südtirol der Grundbaustein gelegt. Das große Ziel ist Klimaneutralität bis 2040. „Das Land hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings reichen die bisher vorgesehenen Maßnahmen nicht aus, um diese auch zu erreichen“, bemängelt Zebisch. <BR \/><BR \/>Doch ihn stört noch ein weiterer Aspekt. Es gebe keine verlässlichen Daten, die belegen, wie viel die Maßnahmen überhaupt bringen. Zumindest keine, die öffentlich zugänglich wären. Zunächst übernahm Eurac Research das Monitoring, nun obliegt diese Aufgabe dem Land. „Das Ganze ist ziemlich undurchsichtig. Es wäre dringend notwendig, die Wirkung der Maßnahmen zu überprüfen und zu bewerten“, meint er. <BR \/><BR \/>In einigen Bereichen, wie im Gebäudesektor, bewege sich zwar einiges in Richtung Klimaschutz. In anderen Bereichen haben sich die Emissionen kaum geändert. 44 Prozent stammen aus dem Verkehr. 17 Prozent aus der Landwirtschaft. In beiden Bereichen besteht noch großer Handlungsbedarf. Für rund zwölf Prozent der Emissionen sei der Industriesektor verantwortlich. Doch auch dort gebe es noch Potenzial: „Man müsste genauer hinschauen und analysieren, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Von dem Etappenziel einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent bis 2030, also in drei Jahren, sind wir weit entfernt.“<BR \/><BR \/>Klar sei aber, dass sich die Auswirkungen des Klimawandels bemerkbar machen werden. Umso wichtiger sei es, sich darauf vorzubereiten. Doch auch dort hapert es scheinbar: „Die Landesregierung hat sich selbst zum Ziel gesetzt, bis Ende 2025 einen Klimaresilienzplan zu erstellen. Bis jetzt wird noch nicht einmal daran gearbeitet“, kritisiert Zebisch. Es brauche aber dringend eine übergeordnete Strategie, um mit den Folgen des Klimawandels umgehen zu können. Mehrere Provinzen in Italien haben bereits einen und auch im Trentino wird daran gearbeitet. „Südtirol hinkt hier ziemlich hinterher“, sagt er. <BR \/><BR \/>Dabei hat Eurac Research bereits 2025 eine Anpassungsstudie fertiggestellt, die als Grundlage für einen solchen Plan dienen sollte. Darin werden sowohl die Risiken als auch die notwendigen Maßnahmen in jedem Bereich aufgezeigt. „Die Landesregierung hat die Studie erhalten, aber seitdem hat sich nichts getan“, so der Klimaforscher.