Umweltlandesrat Peter Brunner meint: „Wenn wir uns weiterhin bemühen und alle an einem Strang ziehen, können wir es schaffen.“<BR \/><BR \/>Weltweit sieht die Situation düster aus: Das 1,5-Grad-Ziel dürfte verfehlt werden und einige Weltmächte scheinen den Klimawandel nicht als große Bedrohung zu sehen. In Südtirol hingegen werde laut Umweltlandesrat Peter Brunner fleißig daran gearbeitet, die gesetzten Ziele auch einzuhalten. Mit dem Klimaplan 2040 wurden die Weichen bereits im Jahr 2023 gestellt. Das Ziel: Klimaneutralität bis 2040. <BR \/><BR \/>Der Klimaplan enthält insgesamt 127 Maßnahmen. „86 Prozent davon haben wir bereits erfüllt oder sie sind in der Umsetzung“, erklärt Brunner. Doch nicht nur das, 2025 wurde der Klimaplan aktualisiert. Von 600 dazu eingereichten Vorschlägen wurden 54 in den Plan aufgenommen. Weitere 300 Vorschläge befinden sich ebenfalls in der Umsetzung. <BR \/><BR \/>Die Daten stammen aus einem Monitoring, das kürzlich vorgenommen wurde. „Wir prüfen jährlich, wo wir konkret in der Umsetzung stehen“, erklärt er. Derzeit sei jedoch ein leichter Stillstand zu verzeichnen: „Der CO₂-Ausstoß in Südtirol stagniert. Berücksichtigt man jedoch das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum sowie den zunehmenden Tourismus, ist ein leichter Rückgang der relativen Emissionen festzustellen“, so Brunner.<BR \/><BR \/>Es gebe aber durchaus noch mehr Spielraum, um die Emissionen zu senken. Vor allem in den Bereichen Wärme und E-Mobilität sei in Südtirol erheblicher Nachholbedarf. „Derzeit stammen lediglich 40 Prozent der im Wärmesektor eingesetzten Energie aus erneuerbaren Quellen. Da ist noch viel Potenzial“, sagt der Landesrat. Wichtig sei aber auch, die Bevölkerung miteinzubeziehen. „Wir wollen mit Förderungen einen Anreiz für alle schaffen, sich für nachhaltigere Optionen zu entscheiden“, betont er. Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen lag im vergangenen Jahr bei lediglich 15 Prozent. Hier sieht Brunner deutlichen Handlungsbedarf. „Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir uns weiterhin bemühen und alle an einem Strang ziehen, können wir es schaffen“, meint er. <BR \/><BR \/> Derzeit sei auch das von vielen geforderte Landesklimagesetz in Arbeit. Innerhalb der nächsten Monate soll es finalisiert werden. „Es soll einen verbindlichen rechtlichen Rahmen schaffen und konkrete Klimaschutzmaßnahmen festlegen“, unterstreicht Brunner.