<BR \/> Das Pariser Klimaabkommen trat vor genau zehn Jahren am 4. November 2016 in Kraft. 197 Staaten haben das Abkommen damals unterzeichnet. Seitdem haben es 195 Staaten auch ratifiziert. Lediglich der Iran, Libyen und der Jemen haben diesen Schritt nicht vollzogen. „Seither hat sich viel verändert. Aber leider zu wenig und zu langsam“, bemängelt Glaziologe und Klimaforscher Georg Kaser, der selbst in Paris mit dabei war. <BR \/><BR \/>Die Klimakonferenz in Paris habe zwar einen wichtigen Wendepunkt im internationalen Klimaschutz markiert, doch die Vereinbarung allein reiche nicht aus. „Bei Privatpersonen ist durchaus ein Umdenken erkennbar, doch in der Politik fehlt eine klare Linie“, bemängelt er. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sei bereits verpasst worden. „Nun können wir uns zwar noch darauf konzentrieren, die Temperatur herunterzubekommen, doch vieles, was passiert, ist nicht mehr rückgängig zu machen“, erklärt Kaser.<BR \/><BR \/>Die Folgen des Klimawandels sind auch in Südtirol längst spürbar. „Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden alle Gletscher in Südtirol verschwunden sein“, sagt Klimaforscher Marc Zebisch. Zwar sei Südtirol im Vergleich zu vielen anderen Regionen weniger stark von den Gletschern abhängig. Ihr Rückgang berge dennoch Risiken: „Durch das Abschmelzen werden Sedimente und Steine freigelegt, was wiederum Erdrutsche begünstigen kann“, gibt Zebisch zu bedenken.<BR \/><BR \/>Das Verschwinden der Gletscher sei ein deutlicher Hinweis darauf, wie weit der Klimawandel bereits fortgeschritten ist. Auch Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Dürreperioden und Muren träten mittlerweile immer häufiger auf.<h3>\r\nAnpassung in Südtirol noch Nachholbedarf<\/h3>Umso wichtiger sei es, sich auf die veränderten klimatischen Bedingungen einzustellen. Doch gerade bei der Anpassung sieht Zebisch in Südtirol noch erheblichen Nachholbedarf: „Viele Bereiche sind noch nicht ausreichend vorbereitet. Es fehlt aber auch grundsätzlich an der Bestrebung, sich besser vorzubereiten“, kritisiert er. Eine Ausnahme bilde der Zivilschutz, der sich bereits aktiv auf die Veränderungen einstelle. In der Landwirtschaft sei das Bewusstsein dafür vorhanden, dass Anpassungen notwendig sind. <BR \/><BR \/>Konkrete Maßnahmen würden bislang jedoch vielfach nur vereinzelt und ohne übergeordnete Planung umgesetzt. „Viele Veränderungen passieren eher implizit. Es gibt aber vonseiten der Politik weder eine offizielle Strategie noch ein Budget für Klimaanpassung“, sagt Zebisch. Auch das Gesundheitssystem müsse sich auf zusätzliche Belastungen einstellen, etwa durch zunehmende Hitzewellen.<BR \/><BR \/>Grundsätzlich werde der Klimawandel in vielen Regionen, darunter auch in Südtirol, noch immer nicht ernst genug genommen, kritisiert der Klimaforscher. Auch mit dem Klimaplan des Landes, der eine Klimaneutralität bis 2040 vorsieht, geht Zebisch kritisch ins Gericht: „Die Ziele, die sich das Land gesetzt hat, waren sehr ambitioniert. Zwar wurden viele Maßnahmen umgesetzt, doch die Dimensionen waren zu klein.“ Das nächste Etappenziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, hält er deshalb für nicht erreichbar. „Im Moment sinken die Emissionen gar nicht mehr. Es ist für mich nicht ersichtlich, dass vonseiten des Landes genug in den Klimaschutz investiert wird“, sagt er.