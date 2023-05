Klinik in Mödling: Zigarette war Auslöser des tödlichen Brandes

Eine technische Ursache wurde von den Ermittlern ausgeschlossen. Ausgegangen sein soll der Glimmbrand konkret vom Bett eines 75-Jährigen aus dem Bezirk Baden – einer der 3 Verstorbenen. STOL hat berichtet. Der Mann sei starker Raucher gewesen, hieß es seitens der Polizei. Das Fenster in dem Zimmer sei zum Lüften gekippt gewesen. In den Kliniken in Niederösterreich gilt generell Rauchverbot, Ausnahmen sind definierte Raucherzonen.Aus Kreisen der Landesgesundheitsagentur LGA war zu hören, dass die Einhaltung dieser Regelungen streng kontrolliert und geahndet werde.