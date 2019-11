Klo aus Marineschiffe gestohlen? Moskau weist Vorwurf aus Kiew

In dem in russischen Medien präsentiertem Film ist der intakte Sanitärraum eines der an Kiew zurückgegebenen Schiffen deutlich zu sehen. Die Aufnahmen wurden angeblich kurz vor der Übergabe gemacht.





Tags zuvor hatte sich der ukrainische Marinechef Igor Worontschenko im lokalen Fernsehen heftig über den Zustand der drei Boote beschwert. „Sie können nicht selbst fahren, die Russen haben sie kaputtgemacht. Haben sogar die Deckenleuchten, die Steckdosen und Kloschüsseln rausgeholt.“ Belege wurden jedoch nicht vorgelegt.Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Tass zufolge, die Anschuldigungen der Ukraine hätten keinen Einfluss auf das für den 9. Dezember in Paris geplante Treffen zur Lösung des Ukraine-Konflikts. Russland und die Ukraine wollen dabei mit Deutschland und Frankreich nach Wegen für ein Ende des Kriegs im Donbass suchen.Moskau hatte am Montag nach fast einem Jahr 3 vom Grenzschutz im Schwarzen Meer aufgebrachte ukrainische Marineschiffe an den Nachbarn übergeben. Der Vorfall hatte die Beziehungen zwischen den beiden seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verfeindeten Nachbarn weiter verschärft.

dpa