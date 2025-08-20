<BR \/><BR \/>Durch den sofortigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr konnten größere Schäden verhindert werden – beim Brand wurde ersten Informationen zufolge niemand verletzt. <BR \/><BR \/>Alarmiert wurden am heutigen Mittwoch gegen 5 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Lengmoos-Klobenstein sowie Unterinn. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Pellet-Heizanlage betroffen war. <BR \/><BR \/>Die Wehrleute brachten den Brand rasch unter Kontrolle, nach rund einer Stunde war er gelöscht und die Einsatzkräfte rückten wieder ins Gerätehaus ein. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>