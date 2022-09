Knappes Angebot, hohe Preise: Bozen für Studenten immer unattraktiver

Und auch in unserer Landeshauptstadt hat sich die Situation in den letzten Jahren verschärft.Dass sich in den vergangenen 2 Jahren weniger Studenten an der Uni Bozen eingeschrieben haben, hat den studentischen Wohnungsmarkt nicht entlastet. „Besonders wegen der Wohnsituation entscheiden sich immer mehr Jugendliche gegen ein Studium in der Landeshauptstadt“: Dem Vorsitzenden der Südtiroler HochschülerInnenschaft, Julian Nikolaus Rensi, sind mehrere Fälle bekannt, in denen Studierende bereits einen Studienplatz in Bozen erhalten haben, diesen dann aber wieder aufgeben mussten, weil sie keine Unterkunft zu vertretbaren Preisen finden konnten.„Das Hauptproblem stellen in der Landeshauptstadt nach wie vor die Wohnpreise dar“, sagt Rensi. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten betrügen in Bozen im Schnitt über 800 Euro – „diese Zahl wurde auch von der Universität bestätigt“, so Rensi. Für ein privates Einzelzimmer zahle man in Bozen zwischen 410 und 460 Euro pro Monat. Für einen Platz in einem Doppelzimmer (was in Italien nicht ungewöhnlich sei) zahle man im Schnitt um die 300 Euro. „Allerdings sind der Südtiroler HochschülerInnenschaft auch krasse Beispiele aus Bozen bekannt, in denen Studenten aus Verzweiflung teilweise bereit sind, 1000 Euro für ein Doppelzimmer zu bezahlen.“Mit den Studentenheimen sei Bozen gar nicht so schlecht aufgestellt, so Rensi. Zudem habe die Politik mittlerweile verstanden, dass es parallel zum Ausbau der Universität auch nötig sei, die Kapazität der Studierendenheime zu erhöhen.Allerdings brauche es diesbezüglich mehrere Anpassungen. Denn, wie in Italien üblich, bekommen auch Studierende an der Universität Bozen erst Ende Juli die Zusage für einen Studienplatz. In den verschiedenen Heimen kann man allerdings bereits schon über einen Monat vorher um einen Platz ansuchen.Anpassungen brauche es auch bei der Zuweisung der Heimplätze, so Rensi: „Bei der Vergabe der Heimplätze muss in Zukunft ein soziales Kriterium in Verbindung mit der Entfernung zum Studienplatz herangezogen werden.“In Großstädten werde Studierenden oft geraten, in den Vorstädten nach einem WG-Zimmer zu suchen, weil die Wohnpreise dort günstiger seien: „In Bozen haben wir allerdings das Problem, dass es nicht einmal möglich ist, in eine Nachbargemeinde zu gehen, denn in Eppan, Kaltern oder auf dem Ritten sind die Preise teilweise sogar noch höher“, betont Rensi.Zusammengefasst könne man sagen, dass es Studenten in Bozen am Zusammenspiel zwischen leistbarem Wohnen und einem aufregenden Studentenleben fehle. Denn die Wohnungen seien nicht nur teuer, sondern es gebe auch viele Wohngegenden, die wenig attraktiv für junge Leute seien. „Und auch im Zentrum von Bozen sind Studenten besonders abends nicht immer willkommen.“Eine Ursache für die Schwierigkeit bei der Wohnungssuche für Studenten stellt die Zunahme von Kurzzeitvermietungen an Touristen dar. Für viele Vermieter ist es in Bozen lukrativer, ihre Wohnungen beispielsweise über Airbnb an Touristen zu vermieten als an Studenten. Durch Kurzzeitmieten an Touristen nehmen sie die 3-monatige Miete eines Studenten innerhalb von einer Woche ein. Diesem Problem müssen sich aktuell alle Uni-Städte, die gleichzeitig auch Toursimus-Städte sind, stellen.