Zuerst das Warten auf die neue Etschbrücke in Laas... und jetzt diese Überraschung. Am Freitagnachmittag war es an der nagelneuen Brücke zu einem Vorfall gekommen, der die Brücke am Samstag und Sonntag schon beinahe zu einer Attraktion für Schaulustige machte. <BR \/><BR \/>Was genau passiert ist – und vor allem warum – wird diese Tage nochmals Gegenstand von Ortsaugenscheinen und Gutachten sein. Tatsache ist, dass einer der beiden stählernen Obergurte der Brücke plötzlich einen Knick bekam.<BR \/><BR \/>Warum es dazu gekommen ist und was dies jetzt für die Brücke bedeutet, ist nun ein Fall für Experten. Die Sache war aber wohl alles andere als geplant und die Laaser und Laaserinnen warten nun gespannt, wie es weitergeht. <BR \/><BR \/>Die allgemeine Hoffnung im Marmordorf ist nun natürlich vor allem, dass die endgültige Inbetriebnahme der rund 70 Tonnen schweren Etschbrücke nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.