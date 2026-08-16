Aus bislang ungeklärter Ursache prallten zwei Autos frontal zusammen. In einem der Fahrzeuge befanden sich Einheimische, im anderen italienische Feriengäste. Entgegen ersten Befürchtungen wurde niemand in einem Fahrzeug eingeklemmt. Vier der sechs Beteiligten wurden leicht verletzt in das Brunecker Krankenhaus eingeliefert. <BR \/><BR \/>Die Pustertaler Straße war wegen des Unfalls etwa eine Stunde lang blockiert. In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich Staus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Lorenzen und Kiens, das Weiße Kreuz Bruneck und Mühlbach sowie der Straßendienst. Die Straßenpolizei ermittelt die Unfallursache.