Durch eine von der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführte DNA-Untersuchung konnte der Knochen dem Mann zugeordnet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Darüber hinaus wurden weitere zehn Knochen gefunden, die aber Tieren zuzurechnen waren.<BR \/><BR \/>Da man den Südtiroler Alpinisten bereits 1991 - nach einer Abgängigkeitsanzeige - im Bereich der Nordkette vermutet hatte, wurde damals eine großangelegte Suchaktion gestartet. Diese führte jedoch zu keinem Erfolg - bis zum 21. Juni dieses Jahres, als der 42-Jährige auf die Knochen stieß.<BR \/><BR \/>Nicht mehr feststellen ließ sich indes die Todesursache. Es gebe aber keine Indizien auf Fremdverschulden, hieß es.