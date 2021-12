Knochenfragment von Saman Abbas im Po gefunden?

Die 18-jährige Saman Abbas verschwand am 1. Mai in Novellara, in der Provinz Reggio Emilia. Ermittelt wird gegen ihre Eltern, einen Onkel und 2 Cousins. Angeblich hatte sich die 18-Jährige geweigert, eine arrangierte muslimische Ehe mit einem in ihrer Heimat Pakistan lebenden Cousin einzugehen.Die DNA von Saman Abbas wurde bereits sichergestellt, da ihre Kleider in den letzten Monaten untersucht worden waren. Nur durch einen DNA-Vergleich lasse sich das gefundene Fragment zuordnen, heißt es in italienischen Medien.Der 16-jährige Bruder von Saman Abbas hatte angegeben, dass er bei einem Familiengespräch am 30. April heimlich mitgelauscht habe. In das Gespräch verwickelt war sein Cousin, der etwas von „umbringen, in Stücke schneiden und in einen Fluss werfen“ gesagt habe. Der 16-Jährige bezichtigt seinen Onkel des Mordes.Der Onkel war nach Paris geflohen, dort aber festgenommen worden. Es läuft ein Auslieferungsverfahren. Dasselbe gilt für einen Cousin, der in Nimes, in Frankreich, festgenommen wurde, und für die Eltern, die nach Pakistan geflohen sind.Die Analyse der DNA wird Mitte Jänner beginnen.

