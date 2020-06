KOBRA: Kurt Egger übergibt nach 22 Jahren das Amt an Klaus Nagler

Ganze 22 Jahre lang hatte Kurt Egger den Vorsitz des Konsortiums der Tischler für Brandschutztüren Südtirol KOBRA inne. Kürzlich wurde sein Nachfolger bei der ersten konstituierenden Sitzung des neuen Verwaltungsrates gewählt.Klaus Nagler hat das Vertrauen der Anwesenden erhalten und wird die Aufgaben von Egger übernehmen. „Ich freue mich sehr über das neue Amt“, erklärte Nagler. „Ich bin bereits im Vorstand des lvh und im Berufsbeirat der Tischler tätig und freue mich auf die zusätzlichen Aufgaben. Das Ziel des Konsortiums wird es weiterhin sein, die Mitglieder von der Planung bis zur fertigen Montage der verschiedenen zertifizierten Holztüren zu unterstützen. Mir ist besonders die Fachkompetenz wichtig, mit der wir unsere Mitglieder beraten. Diese sollte in Zukunft weiterhin aufgebaut und vertieft werden.“An seine Seite wurde als Stellvertreter Michael Gruber aus St. Lorenzen gewählt. Er ist im lvh bereits als Obmann der Berufsgruppe Holz sowie als Obmann der lvh-Tischler bekannt. Auch er freut sich über das neue Amt und wird Nagler mit seiner Erfahrung unterstützen und bei Entscheidungen beraten.Bei der Sitzung wurden die aktuelle Situation und die vergangenen sowie anstehenden Projekte erläutert und besprochen. Ein wichtiges Thema war in der vergangenen Zeit für KOBRA die Türenproduktion 4.0. Hier soll in Zukunft eine Software entwickelt werden, um für die Mitglieder eine Planungshilfe zu geben.

