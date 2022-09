Königin Elisabeth – ein Vorbild für alle

70 Jahre Regentschaft haben Spuren auch in unserem Land hinterlassen. Die Medien haben ihr Leben und Handeln in unsere Wohnzimmer und Stuben gebracht. Und DIE KÖNIGIN hat die Gemüter bewegt. Hochzeiten, Beerdigungen, Streitigkeiten, Aussöhnungen, Abstrafungen in der englischen Königsfamilie haben wir mitverfolgen können.An ihrem Handeln wurde Anteil genommen; so wie an der von Königin Elisabeth mitgeplanten mehrtägigen Verabschiedung, die gestern zu Ende gegangen ist. Diese in die ganze Welt hinausgetragene Demonstration britischer Traditionen war ein Fanal der Brauchtumspflege. Auch wenn die Wirtschaftskrise die Briten beutelt, sie halten am Prunk fest und einen sich hinter dem Sarg. Die Botschaft von Elisabeth: Wenn es notwendig ist, sind wir stark. So wie sie selbst immer stark war, wenn es notwendig war.Die Aufgaben einer Königin sind sicher nicht leicht. Es muss der Mutter von 4 Kindern oft schwergefallen sein, allen Verpflichtungen nachzukommen. Bis ins hohe Alter hat sie ein außergewöhnliches Arbeitspensum geleistet. Dieses Pflichtbewusstsein hat beeindruckt. Dabei hatte sie es vor allem in den ersten Jahren ihrer Regentschaft als Frau nicht leicht. Die Emanzipation der Frau gab es damals nicht. In den 50er Jahren mussten beispielsweise die Frauen noch die Unterschrift des Ehemannes vorweisen, wollten sie den Führerschein machen. Heute unvorstellbar. Damals Realität. Königin Elisabeth hat der Gesellschaft vorgelebt, dass eine Frau Verantwortung und Durchsetzungsvermögen haben kann. Ein leiser, aber effizienter Beitrag für die Gleichstellung der Frau.Ebenso leise, aber effizient war ihr Einsatz für die Versöhnung der Religionen. Als weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche Englands hat sie sich für Toleranz gegenüber allen Glaubensgemeinschaften eingesetzt. Und im Privaten hat sie vorgelebt, dass der Glaube eine große Stütze im Leben ist. Elisabeth hat sich wiederholt öffentlich zur Kraft des Gebetes bekannt. Die gestrige christliche Verabschiedung war ihr letzter Aufruf an ihr Volk und an die Menschen, die die christliche Feier gesehen haben, dass die christliche Botschaft Kraft und dass der Glaube besonders im Tod eine große Bedeutung hat.