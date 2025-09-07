<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr am Sonntag. Ein Bergsteiger stürzte laut Informationen der Einsatzkräfte beim Abstieg von der Königsspitze auf rund 3.500 Metern ab. <BR \/><BR \/>Für das Unfallopfer, es handelt sich um einen 31-jährigen Urlauber aus Deutschland, kam jede Hilfe zu spät: Er war nach dem rund 200-Meter-Sturz sofort tot. Den Notruf hatte sein Begleiter abgesetzt.<h3>\r\nBegleiter ins Tal geflogen und Notfallseelsorge übergeben <\/h3>Sofort rückte der Notarzthubschrauber Pelikan 3 aus und brachte Einsatzkräfte der Bergrettung Sulden im CNSAS zur Absturzstelle. Während die Bergretter den Leichnam bargen, flog der Notarzthubschrauber den Begleiter des Todesopfers, der unter Schock stand, ins Tal. Dort kümmerte sich die Notfallseelsorge um den unverletzten Mann. <BR \/><BR \/>In der Folge barg das Notarzthubschrauber-Team gemeinsam mit den Bergrettern den Leichnam und brachte auch diesen ins Tal. Die Finanzpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.