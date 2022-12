Koffer gestohlen – Dieb festgenommen

Ein Reisender, der am Bahnhof in Bozen ankam, schlug Alarm, weil ihm kurz zuvor sein Rollkofer aus der Ablage eines Regionalzugs gestohlen worden war.Der Bestohlene konnte den Verdächtigen genau beschreiben. Die Bahnpolizei am Bozner Bahnhof leitete daraufhin sofort eine Durchsuchung im Zug sowie im Bahnhof ein.Ein junger Mann wurde dabei ertappt, wie er versuchte, den Bahnhof heimlich zu verlassen, um der Kontrolle der Ordnungshüter zu entgehen. Auf ihn passte die Beschreibung des Bürgers, dessen Koffer gestohlen worden war.Der Verdächtige wurde wegen erschwerten Diebstahls festgenommen.